الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

12.1 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الخدمة المدنية ينتهي من امتحانات تعبئة شواغر حكومية

وفاتان وإصابة بحادث سير في مأدبا - صورة

اعلان وظائف شاغرة صادر عن وزارة الشباب

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

عبيدات: لولا نجاح الأردن لما عاد طلبة المدارس والجامعات

رقيب سير عبر برنامج الوكيل يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طفل في حالة إغماء داخل مركبة

الإعلامي معاذ العمري عبر برنامج الوكيل : صحة والدي تتطور للأصعب

عودة طلبة الجامعات الرسمية للتعليم الوجاهي اليوم الأحد

مراكز إعطاء لقاحات كورونا الأحد

الأحد، 10-10-2021 07:36 ص

إعلامية مصرية تروي معاناتها: المرض دمرني

اعلامي


الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى حبيب، مقدمة برنامج “هذا الصباح” على شاشة إكسترا نيوز، تفاصيل حالتها المرضية بعد إصابتها بالسرطان، في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

اضافة اعلان


وروت أسماء معاناتها بعد إصابتها بالسرطان وكتبت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيّ قبل ما اتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول، عمرها ما اتمنت لي عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن فين ولا حاجة خالص زي ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني".


وأضافت أسماء: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلوني افتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلائنا".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ياسمين2

ناقدة فنية تفتح النار على ياسمين صبري

GettyImages-1184314076

محمد رمضان مرشح ليكون أفضل فنان في إفريقيا وهذا ما طلبه من متابعيه-بالفيديو

زبيب-1110x564

أيمن زبيب يحيي حفلاً متميزاً بالاجواء الطربية في طبرجا - صور

2020623154242482637285237624825513

شاهد-ممثلة سورية تنضم لمعتصم النهار في مسلسل إيكو

596A5F91-7910-4F28-8037-F11DFBEBB627.

شاهد ... حفل عيد ميلاد تالا ابنة كارول سماحة السادس

artworks-000161849005-qfl7k8-t500x500

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

أخبار متعلقة
CaSRbylAFLr9EsrEne3HsuWu0o4w61LeesZaTIVO

محمد هنيدي يسخر من تعطل فيسبوك

1-1278119

رسالة غامضة من الإعلامية المصرية ريهام سعيد

كريم فهمي

أول تعليق من كريم فهمي بعد مغادرة العناية المركزة - صورة