إعلامية مصرية تروي معاناتها: المرض دمرني

الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى حبيب، مقدمة برنامج “هذا الصباح” على شاشة إكسترا نيوز، تفاصيل حالتها المرضية بعد إصابتها بالسرطان، في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

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وروت أسماء معاناتها بعد إصابتها بالسرطان وكتبت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيّ قبل ما اتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول، عمرها ما اتمنت لي عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن فين ولا حاجة خالص زي ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني".



وأضافت أسماء: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلوني افتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلائنا".

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