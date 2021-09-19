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الأحد، 19-09-2021 11:55 ص

إعلامية مصرية مصابة بمرض السرطان تخضع لعملية جراحية - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد أن كانت أعلنت منذ فترة إصابتها بمرض السرطان، كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن خضوعها لعملية جراحية، وقالت :"العملية عدت بسلام لكن مازال هناك جزء من الورم الخبيث موجود".

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و قالت مصطفى عن مرضها :السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات واماكن بدون كتالوج حتى قوتك في المعركة طلعوا بردوا مش واحد، هو لعنة فكل الاوقات بس حتى اختبارا المعركة طلعت بردوا بدون كتالوج، مش يعني الي بيحارب جوا الميدان غير الي في وجه المعركة غير الي واقف على الحدود، سبحان الله له في ذلك حكم".


 

المصدر - الفن 

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