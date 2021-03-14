ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تكشف سر عدم اتجاهها للتمثيل.. فيديو

الوكيل الاخباري - في مقابلة لها مع برنامج ET بالعربي، قالت لي لي، ابنة الفنان المصري أحمد حلمي والفنانة منى زكي، إنها تلقى التشجيع من والدها على ممارسة هواية الرسم، وأيضاً من والدتها، منذ بدأت هوايتها في الصغر.



وشرحت لي لي فكرة الورشة الفنية التي تقدمها للأطفال، بالتعاون مع Art Street، والتي تعلم فيها الأطفال طريقة تنظيف ملابسهم القديمة والرسم عليها بأسلوب لا تتضرر منه الملابس، كنوع من إعادة التدوير، أو على سبيل تجديدها.

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وأضافت أن الفكرة جذبتها لأن الرسم على الملابس يختلف عن الرسم على لوحة مثلاً، ففي حالة الملابس يمكن دائماً إضافة المزيد، وهي تحاول خلال ساعتين التعرف على ما يحبه الطفل، وتشجع كل طفل على رسم ما يحبه، ولا تفضل أن تحدد للطفل ما يرسمه، أو أن يرسم كل الأطفال نفس الشيء.



وأوضحت أن والدها ووالدتها شعرا ببعض القلق من احتمال انشغالها عن الدراسة، لكنها شرحت أنها ستنشغل يوماً واحداً في الأسبوع، ويمكنها المذاكرة في باقي الأيام.



وقالت لي لى أحمد حلمي إن والدها يسألها أحياناً عن رغبتها في التمثيل، لكنها لم تفكر في الموضوع في السابق، وهما لا يدخلان أكثر في المناقشة بعد هذا السؤال.





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