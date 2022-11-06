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الأحد، 06-11-2022 03:00 م

ابنة شيرين تكشف مفاجأة عن فيديو تعرضها للضرب-صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب مفاجأة بعد ظهورها على تيك توك بفيديو اعتقد البعض من خلاله أن عينها متورمة بسبب تعرضها للضرب .

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وأوضحت في فيديو جديد مفاجأة غير متوقعة وقالت: “الناس اللي فاكرة أن عيني ورمة ده ميكاب الهالوين”.

وكانت قد نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيديو صادمًا لها عبر تطبيق تيك توك، ظهرت من خلاله بـ عين متورمة وهي ترقص على أحد الأغاني، ما جعل الجمهور يتساءل ما سبب هذا.


وقالت أحد متابعيها مالها عينك؟، فيما قالت أخرى، اللي في عينك ده ميك أب، ولكنها لم تجب.

 


 

صوت بيروت انترناشونال 

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