الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 10:31 ص

التعليق الأول من مي كساب بعد وفاة والدها

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الوكيل الإخباري- في تعليقها الأول بعد وفاة والدها وتلقي العزاء فيه، نشرت الفنانة مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكراً من جوه قلبي لكل إنسان كان جمبي من أول مرض أبويا لحد النهاردة، وكل حد دعالنا دعوة من قلبه، حب الناس الصادق الخالي من أي مصالح بكنوز الدنيا".

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وتابعت: "أبويا اللي علمني ورباني وخلاني بني آدمة فقدانه محنة كبيرة قوي، إدعولي عشان أقدر أرضى بقضاء الله وقلبي يبرد وأقدر أعديها".

وكان عزاء والد الفنانة مي كساب قد أقيم يوم الثلاثاء الماضي بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

لها

 


 




 

 


 

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