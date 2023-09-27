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الأربعاء، 27-09-2023 04:07 م

السودان يختار "وداعاً جوليا" لتمثيله في الأوسكار

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الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي "وداعاً جوليا"، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبوالعلاء، لتمثيل البلاد رسمياً في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023 ، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم تجارياً في دور العرض المصرية ابتداءً من 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربياً، حيث ينافس في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفاني، والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة، إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

 

 

MTV


 




 

 


 

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