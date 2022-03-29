الصورة الأولى من شهر عسل شام الذهبي وزوجها

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشام الذهبي إبنة الفنانة السورية أصالة نصري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد هلال خلال قضائهما لشهر العسل.

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الجدير بالذكر أن أصالة كانت قد إحتفلت بزواج إبنتها شام الذهبي على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل أقيم في القاهرة بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين والنجوم بالوسط الفني منهم ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني ، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.





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