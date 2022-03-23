شاهد..شام ابنة أصالة تنشر صورا جديدة من عقد قرانها

الوكيل الإخباري - نشرت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، صورا من عقد قرانها.

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وعلقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة : "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي". واحتفلت شام الذهبي، مساء الأحد الماضي، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصر وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.

الحدث الأبرز هي الصورة التي نشرتها ابنة أصالة والتي يجتمع فيها فائق حسن زوج أصالة بجانب أيمن الذهبي طليقها، في جو أسري سعيد. يذكر أن آخر أغاني أصالة نصري أغنية "تقول تبغاني"، والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.





















نواعم

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