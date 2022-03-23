الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

الضمان يكشف حول صرف مبالغ مالية للعاملين المؤمّن عليهم بداية رمضان

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

الأربعاء، 23-03-2022 02:48 م

شاهد..شام ابنة أصالة تنشر صورا جديدة من عقد قرانها

185446447_2054986141310280_595991923200869602_n


الوكيل الإخباري - نشرت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، صورا من عقد قرانها.

اضافة اعلان

 

وعلقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة : "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي". واحتفلت شام الذهبي، مساء الأحد الماضي، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصر وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.

 

الحدث الأبرز هي الصورة التي نشرتها ابنة أصالة والتي يجتمع فيها فائق حسن زوج أصالة بجانب أيمن الذهبي طليقها، في جو أسري سعيد. يذكر أن آخر أغاني أصالة نصري أغنية "تقول تبغاني"، والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

 


 


 


 


 


 

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5160212_1636367025

معتصم النهار يرفض الرد على خبر انفصاله

download

راغب وكارول يشعلان مسرح قصر الإمارات

1332804_0

تامر حسني ينشر حواراً طريفاً على الـ واتساب

7086875791609441495

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ

83573

مفاجأة مميزة من ابنتي شيرين عبد الوهاب-فيديو

7543994_1636919850

دانييلا رحمة تتعرض لإصابة خلال تصوير للموت 2 - فيديو

أخبار متعلقة
9730941-1559475257

شاهد..عقد قران شام الذهبي وصورها حديث المتابعين

e389941697d28c918db878e3e2d3f85e

خبر طلاق دنيا عبد العزيز يحدث جدلا