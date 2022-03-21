شاهد..عقد قران شام الذهبي وصورها حديث المتابعين

الوكيل الإخباري - احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري بعقد قرانها على أحمد هلال بحضور عائلتهما والداعية مصطفى حسني وعدد من الأصدقاء المقربين.



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وشاركت شام بعض لقطات من الإحتفال عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بلحظات رومانسية مع شريكها وهما في غاية السعادة، كما أن اللافت بالحفل هو تواجد والدها أيمن الذهبي الذي حرص أن يكون لجانبنها في هذه المناسبة.

وكانت الفنانة أصالة قد كشفت أثناء تواجدها في إحدى حفلاتها بالإمارات، عن موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي حيث أكدت أن حفل الزفاف سيقام في شهر مارس الجاري.













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