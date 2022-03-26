شاهد.. إليسا تشعل زفاف ابنة أصالة برقصها وغنائها

الوكيل الإخباري - احتفلت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بحضور والديها وعدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقرّبين والفنانين، على غرار ماجد المهندس وإليسا تامر حسني وهاني شاكر.



وخطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأضواء بغنائها للعروسين إلى جانب رقصها مع أصالة في لقطة عفوية.

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وكان قد عُقد القران بين شام وزوجها يوم الثلاثاء الماضي، بحضور والدتها أصالة وزوجها فائق حسن، وأيضا بحضور والد شام، أيمن الذهبي، وعلقت شام على الصور التي نشرتها من خلال حساب "إنستغرام" قائلة: "أقدر دلوقتي أقولك جوزي".



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