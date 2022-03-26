السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 01:36 م

شاهد.. إليسا تشعل زفاف ابنة أصالة برقصها وغنائها

5517489_1648281416


الوكيل الإخباري - احتفلت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بحضور والديها وعدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقرّبين والفنانين، على غرار ماجد المهندس وإليسا تامر حسني وهاني شاكر.

وخطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأضواء بغنائها للعروسين إلى جانب رقصها مع أصالة في لقطة عفوية.

اضافة اعلان

 

وكان قد عُقد القران بين شام وزوجها يوم الثلاثاء الماضي، بحضور والدتها أصالة وزوجها فائق حسن، وأيضا بحضور والد شام، أيمن الذهبي، وعلقت شام على الصور التي نشرتها من خلال حساب "إنستغرام" قائلة: "أقدر دلوقتي أقولك جوزي".

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-935318-637838409261060755

شاهد..نجاة الفنانة رحاب حسين من الموت في حادث سيارة

van-damme

فاندام سيزور مصر قريبا لهذا السبب

71cab05946

صلاح عبدالله يكشف عن أحداث مسلسل دايما عامر

9278515_1648291025

نوال الكويتية تشعل الأجواء في السعودية وتتصدر الترند

320222215410971800873

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

9333689_1626449415

سيف نبيل يستعد لإطلاق وين وين

أخبار متعلقة
185446447_2054986141310280_595991923200869602_n

شاهد..شام ابنة أصالة تنشر صورا جديدة من عقد قرانها

9730941-1559475257

شاهد..عقد قران شام الذهبي وصورها حديث المتابعين