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الأربعاء، 22-06-2022 08:53 م

‎العبدلي يستضيف أمسية موسيقية بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي

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الوكيل الاخباري - يستضيف بوليفارد العبدلي مساء يوم الخميس فعاليات الاحتفال بمرور 40 عام على يوم الموسيقى العالمي الذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي المنفذ الرئيسي الثقافي للسفارة الفرنسية في الأردن.

‎يتضمن الاحتفال حضور الفرقة الأردنية طرنيب والفنان اللبناني الفرنسي أنطوني توما وفرقته الموسيقية.

ومن الجدير بالذكر، أن منطقة العبدلي تتمتع ببنية تحتية تتيح لها إقامة الفعاليات الثقافية إضافةً لتوفير الخدمات والاحتياجات كافة التي يحتاجها الزائر.

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