العثور على الفنان الأميركي إيدي هاسل مقتولاً بالرصاص

الوكيل الإخباري _ عثرت السلطات الامريكية على جثة الفنان الأميركي إيدي هاسيل (30 عاماً) مقتولا بالرصاص ، الذي اشتهر بأدواره في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 2010 "The Kids Are All Right" .

حيث قال مدير أعماله : أصيب هاسيل بالرصاص صباح يوم أمس الأحد فيما يبدو أنها محاولة سرقة سيارة، على الرغم من أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ومن غير الواضح أين وقعت الجريمة في تكساس" .



المصدر : الفن



