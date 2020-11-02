الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

لأول مرة .. إعلان عدد حالات الشفاء من كورونا لمرضى الحجر المنزلي

ما أحلى الرجوع إليه

رئيس الوزراء يعلن موعد عطلة الانتخابات

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

القطامين: لا توجه للتضييق على العمالة الوافدة بالأردن

تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خلال جائحة كورونا

التربية تكشف للوكيل آلية خصم 15% لطلبة المدارس الخاصة




الإثنين، 02-11-2020 01:15 م

العثور على الفنان الأميركي إيدي هاسل مقتولاً بالرصاص

9662866_1604313829


الوكيل الإخباري _ عثرت السلطات الامريكية على جثة الفنان الأميركي إيدي هاسيل (30 عاماً) مقتولا بالرصاص ، الذي اشتهر بأدواره في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 2010 "The Kids Are All Right" .

اضافة اعلان

حيث قال مدير أعماله : أصيب هاسيل بالرصاص صباح يوم أمس الأحد فيما يبدو أنها محاولة سرقة سيارة، على الرغم من أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ومن غير الواضح أين وقعت الجريمة في تكساس" .


المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
assi

اصابة عاصي الحلاني وعائلته بفيروس كورونا

-1500x9999-c

وفاة الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك

620171254833163

الموت يفجع زوج الفنانة أحلام بوفاة صديقه.. صورة

9065464_1587366448

أسيل عمران تنفي إستبعادها من فيلم تامر حسني الجديد

maxresdefault

تامر حسني يحذف أغنيته الجديدة بعد ساعات من طرحها

سبت-1-2-1110x564

شيماء سبت تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
5132135_1601894973

وفاة الفنان الأميركي الأفريقي توماس جيفرسون قتلاً بالرصاص