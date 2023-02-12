الفنانة الاردنية هيفاء الآغا في ذمة الله

الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بمزيد من الحزن والأسى رحيل الفنانة هيفاء الآغا التي توفيت مساء اليوم الأحد في عمان.



ووففا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، قالت النجار إن الفنانة الآغا كانت واحدة من الفنانات اللواتي تركن علامات مهمة في الحركة المسرحية والتلفزيونية والسينما وعموم الدراما الأردنية في العديد من الأعمال الفنية بحضورها العربي.

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وعبرت وزيرة الثقافة عن أحر العزاء لأسرتها وللأسرة الفنية ولأصدقائها.



يذكر أن الفنانة الراحلة الآغا التي نشأت في عائلة فنية بدأت مسيرتها الفنية في ثمانينيات القرن الماضي بأعمال الدوبلاج في عمل مرزوق والمصباح.



وشاركت الراحلة، في الفيلم السينمائي "لما ضحكت الموناليزا"، فيما كان آخر مشاركاتها السينمائية في الفيلم الأردني "بنات عبدالرحمن".



كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية ومنها "لا تجيبوا سيرة" و"اتحداك يا دمعي" و"طوق الأسفلت" و"زين والعسل" و"البلسم" و"حكايانا" و"أبو عواد" ومسلسل "ضوء أسود".



والفنانة الراحلة الآغا عضو نقابة الفنانين الأردنيين.