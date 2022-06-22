الفنانة رنا الأبيض تعلق على مشاركتها في مسلسل أنتيكا

الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة السورية رنا الأبيض عن مشاركتها في مسلسل "أنتيكا" من تأليف أيوب الحجلي وإخراج يزن أديب غانم.

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وقالت رنا الأبيض لموقع الفن أنها تجسد شخصية زوجة الوالي وهي امرأة حكيمة ومحبة لزوجها تتميز بالحنكة وقوة الشخصية تنتقل وفق عدة تقلبات خلال العمل.



ويتحدث العمل عن ثلاثة عصور ويترجم قصة مابين الواقعي والخيال بقالب درامي مشوق، العمل وهو من بطولة رنا الأبيض، جيني إسبر، جهاد سعد، حيدر أحمد وغيرهم.



كما يشارك في التمثيل كل من عبدالله الجفالي، مازن غانم، خالد مهروسة، مضر هنيدي، حسام دلال، وقامت بغناء شارة العمل الفنانة هالة ، والعمل من إشراف ماهر الشيخ.





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