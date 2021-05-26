الفنانة سلوى العاص تكشف لـ الوكيل كواليس لقائها بالملك

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بصوتها العذب ، غنّت لجلالة الملك عبد الله الثاني ، أمس الثلاثاء ، ووقفت بشموخ وطنيتها ، تتحدّث لقائد البلاد ، مُستذكرة أيام الزمن الجميل ، في غنائها الوطني الأصيل.

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جاء ذلك ، أثناء تسليم جلالة الملك وسام مئوية الدولة لكوكبة من الشخصيات الاردنية بحفل عيد الاستقلال، حيث توّجه الملك إلى السيدة نوال عجاوي (سلوى العاص) للسلام عليها ومعانقتها .



دقائق من لقاء جميل رفع معنوياتها

الفنانة سلوى العاص ، فنانة أردنية ، استطاعت أن تجعل من فنها مدرسة خاصة بالطرب الأصيل ، لامست قلوب مستمعيها بحسّها ، وكلماتها التي ما زالت تنسكب على مسامع محبي الغناء الوطني .

"الوكيل الإخباري" تحدّث للفنانة العاص ، للوقوف على حديثها مع جلالة الملك ، حيث لفتت أنه تقدّم من مكانه ، ليمسك بها ، ويرحّب بها .

وأشارت أن أول ما قال لها الملك عند لقائها " أنا بعرف كل شي عنك، كيف صحتك طمنيني عنك" .

وأوضحت العاص ، أن لقاءها بالملك ، رفع معنوياتها ، وزادت " أعاني من مرض في العمود الفقري ، وقد أوعز الملك قبل سنتين بإجراء عملية ترميم العمود الفقري، مبينة أن العملية "لم تتكلل بالنجاح".

وتابعت " عندما علم جلالة الملك بحالتي الصحية ، تعهّد بمساعدتي من أجل التمكّن من الحركة بسهولة (..) والحمد لله ، أن الملك قريب من شعبه بتواضعه وانتمائه ".

العاص ، ومنذ لقائها بالملك ، غنّت له " ﻋﻬﻮﺩ ﻟﻠﻬﺎﺷﻤﻲ ﻧﺤﻠﻒ ﻣﺎ ﻧﺨﻠﻔﻬﺎ

ﺑﺤﻖ اللي قاد ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﻋﻠﻰ مكة ﻭﻃﻮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ

أﺻﻴﻠﻪ ﻭمحجلة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻧﻮﻓﻬﺎ".

"لقد كان اللقاء جميلا ورائعا ، ومعنوياتي عالية جدا بعد مصافحتي للملك حفظه الله ورعاه " ، وفق العاص التي أشارت أنها تدعو للقيادة الهاشمية الحكيمة ، بمداد العطاء ، والحنكة التي طالما تميّز بها .

الفنانة سلوى العاص في سطور

الفنانة سلوى العاص ، فنانة أردنية ، أدت العديد من الأغاني الجميلة، زوجها الموسيقار جميل العاص، بدأت مشوارها الفني وهي في سن مبكرة.

وأتقنت اللهجة البدوية الأصيلة ، حيث تعتبر جزءا من الهوية الأردنية الأصيلة ، حيث غنّت للوطن ، وباتت أغانيها حاضرة في الوجدان الأردني.



