الفنان التركي بوراك أوزجيفيت ينشر فيديو يثير الجدل!.. شاهد

الوكيل الاخباري - أحدث النجم التركي بوراك أوزجيفيت ضجة كبيرة بين متابعيه بسبب مقطع فيديو عائلي مليء بالبهجة والمرح جمعه بزوجته النجمة فهرية أفجان وطفلهما كاران.

اضافة اعلان



وظهر النجم في المقطع وهو يحمل ابنه ويقفز في الهواء مع زوجته في أجواء مبهجة وعفوية، وعلق عليه قائلاً: "أحوال بيتنا". وقد تم التقاطه من المسكن الصيفي لعائلة بوراك في مدينة في كيشان، حيث يقضي إجازة قصيرة قبل بداية فصل الشتاء.



وحرص بوراك على التقاط المقطع بتقنية التصوير البطيء، ولفتا النظر بملابسهم المتماثلة في ألوانها، إذ اختارا درجات اللون الزيتي، فيما حمل بوراك طفله بيد ووضع يده الأخرى على زوجته، وقاما بالقفز معا على الترامبولين.

حقق الفيديو أكثر من 4 مليون مشاهدة في وقت قصير ونال إعجاب الالاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات والأمنيات بالسعادة للزوجين وطفلهما.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









