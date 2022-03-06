الفنان النوباني يدعو للتمسك باللغة العربية للحفاظ على الهوية

الوكيل الاخباري - أكد الفنان زهير النوباني، أن هناك هجمة ثقافية تستهدف موروثنا وتاريخنا العربي، تسعى لتغريب الإنسان عن ثقافته وجذوره، داعيا إلى التمسك باللغة العربية كونها أساس الحفاظ على الهوية.



جاء ذلك خلال لقاء حواري شبابي في مكتب ملتقى النهضة الثقافي بالزرقاء، نظمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" بالتعاون مع شبكة نايا للتدريب والتنمية المجتمعية، وجرى في اللقاء عرض فيلمين قصيرين هما: "الأرض تورث كاللغة " و"ونويت الهجرة ".

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