الفنان محمد أسامة يستذكر طفله المتوفى برسالة مؤثرة.. صورة

الوكيل الاخباري - بطريقة مؤثرة تذكر الفنان المصري محمد أسامة الملقب بـ أوس أوس طفله المتوفى علي حيث أحيى ذكرى ميلاده الذي يصادف في 24 شباط (فبراير). وهو ما فعله من خلال رسالة معايدة وجهها إلى الطفل عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وكتب: "عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي (علي محمد أسامة) 24/2 إلى أن نلتقي".

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وتناقل النص عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وتفاعل معه الكثيرون وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع الفنان. ويشار إلى أن الطفل توفي في 21 حزيران يونيو من العام 2020 عن عمر لم يتخطّ الـ4 أشهر وذلك إثر سقوطه على وجهه في المنزل.





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