الفيديو المتسبب في استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

الوكيل الإخباري-أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر بيانا صحفيا، بشأن قرار استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه رئيسا لنقابة المهن الموسيقية.





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وجاء في نص البيان: "قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية - السينمائية - الموسيقية) قبول استقالة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من منصبه، وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية".



وتابع البيان: " تم إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته".



وكان الفنان هاني شاكر، أرسل رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي جرى في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.



روسيا اليوم