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السبت، 30-10-2021 02:43 م

القضاء البريطاني يدين الكويتية روان بن حسين بسبب طليقها

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الوكيل الإخباري - غرمت الفنانة الكويتية روان بن حسين بغرامة مالية قدرها ستة آلاف وخمسمائة جنيه إسترليني لصالح زوجها السابق رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وذلك بعد إدانة القضاء البريطاني لها بتهمة مضايقته والإعتداء عليه بالضرب وتمزيق القميص غالي الثمن وإزعاجه برسالة نصية، وذلك في القضية المرفوعة من قبله.

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كما أمرت المحكمة بمنعها من التواصل معه ومع عائلته بأي شكل لمدة خمس سنوات.

 

كما ثبتت على روان تهمة محاولة تشويه صورة زوجها السابق على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

المصدر - الفن 

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