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الثلاثاء، 12-10-2021 01:45 م

روان بن حسين تخرج عن صمتها بسبب ظهورها بحفل سعد لمجرد - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد الضجة التي رافقت ظهورها في حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، خرجت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين عن صمتها وعبرت عن إستغرابها الجدل الذي سببه فيديو إحتضانه له كأي معجبة على المسرح في دبي.

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وأكد أن ما تم تداوله حول إرتباطها بسعد لا يمت للواقع بصلة ومجرد شائعات، وأكدت انها لا يمكن أن تتزوج أو ترتبط بشخص مشهور.

 

كما طلبت من المتابعين عدم تناقل أخبار غير صحيحة ومؤكد منها.

 

يذكر أن روان كانت تعرضت للكثير من الإنتقادات من المتابعين بسبب تصرفها وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.

 

 

المصدر - الفن 

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