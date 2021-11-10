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الأربعاء، 10-11-2021 01:21 م

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان أحمد خليل والإعلان عن وصيته

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الوكيل الإخباري - كشفت درية خليل، شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، عن السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقها الفنان الكبير، موضحة أن الأطباء أخبروا الأسرة أنها ذبحة صدرية.

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وقالت إن شقيقها أصيب بكورونا قبل حوالي أسبوع، لكن لم يلاحظ عليه أي أعراض شديدة، لأنه كان قد تلقى جرعات اللقاحات المضاد لوباء كورونا بالأساس، كاشفة أن الأطباء أخبروا أسرته بأن سبب الوفاة ذبحة صدرية.

 

وأوضحت درية، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء dmc"، أن الأعراض الخاصة بكورونا لم تشتد عليه، إلا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من حياته، مشيرة إلى أنه لم يكن يشكو إلا من بعض الآلام بصدره وذراعه الشمال.

 

وأردفت شقيقة الفنان الراحل، أنها لم تستطع أن تلتقي به أو تتحدث معه وهو داخل المستشفى بسبب حرص الأطباء على عزله، لكنها كانت تلتقي معه بشكل شبه يومي قبل إصابته، لافتة إلى أن الأطباء قالوا إن سبب الوفاة المباشرة ذبحة صدرية أودت بحياته.


وقررت أسرة الراحل الفنان القدير أحمد خليل عدم إقامة سرادق عزاء للفقيد، وذلك بناء على رغبته ووصيته، التي أوصى بها عائلته والمقربين منه، فضلا عن وصيته لأولاده، حيث دفن الجثمان في مقابر العائلة بمنطقة البساتين أمس الثلاثاء، واكتفت العائلة بالعزاء في صلاة الجنازة.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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