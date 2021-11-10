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الأربعاء، 10-11-2021 12:42 م

ميرفت أمين تقلق الجمهور على صحتها

الفنانة-ميرفت-أمين


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار مفادها إصابة الممثلة المصرية ميرفت أمين بفيروس كورونا ، بعد مخالطتها للممثل المصري الراحل أحمد خليل، والذي توفي متأثراً بأعراض إصابته بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

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وتصدر إسم ميرفت الترند في محركات البحث بعد قلق الجمهور عليها وعلى صحتها وتخوفهم من خبر إصابتها بالمرض، خصوصاً وأنها لم ترد لا لتؤكد الخبر أو تنفيه، إلا أن استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي مع الزمان" ،كان كفيل بحسم الجدل وتأكيد عدم صحة هذه الأخبار وأنها مجرد شائعات.

 

المصدر - الفن 

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