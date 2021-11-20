الكشف عن مخرج مسلسل الوصية بطولة سلمى المصري

الوكيل الإخباري-سبق أن نشر بعض تفاصيل حول مسلسل "الوصية" المقرر تصويره في لبنان كاملاً، خاصة أنه تم تأجيل تصوير العمل بعد وفاة الممثل بيار جامجيان وفقا لموقع الفن .

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ووفق معلومات" الفن" ، فإن العمل في مراحله الأخيرة وسيتم متابعة التصوير مجدداً، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه وسيكون من إخراج فادي وفائي في أول تجاربه الإخراجية بعدما قد العديد من الأعمال في العديد من المجالات كممثل ومخرج ومنفذ ومساعد.



ويؤدي أدوار البطولة ممثلين من سوريا ولبنان ومصر منهم سلمى المصري وهبة نور وخالد حيدر وهشام حداد وشيرين أبو العز وغيرهم.

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