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الخميس، 10-08-2023 09:39 ص

الكويت تمنع عرض فيلمين لمخالفتهما الآداب والعادات والتقاليد

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الوكيل الإخباري- قال وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات، رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية في الكويت لافي السبيعي إن اللجنة منعت فيلمي (باربي) و(توك تو مي)، من العرض لمخالفتهما الآداب العامة والعادات والتقاليد.

وأكد السبيعي - في تصريح مساء الأربعاء حرص اللجنة على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع .

وأفاد بأن اللجنة - قبل اتخاذها قرارها بإجازة عرض الفيلم - تطلب حذف بعض المشاهد المخلة أما إذا كان يحمل أفكارا لتشجيع سلوك غير مقبول ورسالة من شأنها تشويه القيم السائدة للمجتمع عندها يتم اتخاذ قرار منعه تماما، موضحا أن هذا ينطبق على أي فيلم يتضمن رؤية مختلفة للقيم تتعارض مع رؤية مجتمعنا وعاداتنا .

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صدى البلد

 




 

 


 

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