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الأحد، 23-07-2023 11:02 ص

المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق دورة عادل إمام

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الوكيل الإخباري- ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السادسة عشرة والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام في الفترة من 29 يوليو (تموز) إلى 14 أغسطس (آب) بمشاركة 37 عرضاً.

وقال الممثل محمد رياض رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي أمس السبت: "الدورة تحمل اسم عادل إمام، نحن لا نكرمه بل نحتفل به، نحتفل به جميعاً كمسرحيين وفنانين، مصر كلها تحتفل به".

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وتمثل العروض المشاركة فرق المسرح المستقل والقطاع الخاص ومسارح الدولة والمسرح الجامعي وفرق النقابات والمجتمع المدني.


وتقام العروض بالمجان على مسارح السلام والغد والطليعة والبالون والعرائس وميامي ومركز الإبداع الفني ومسرح الهناجر ومسرح السامر والمسرح القومي ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.


وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الفنان أشرف عبدالغفور وعضوية الممثل مجدي كامل والمخرج نادر صلاح الدين والناقد جرجس شكري والموسيقار طارق مهران ومهندس الديكور محمد الغرباوي وسحر محمود حلمي الأستاذة بأكاديمية الفنون.


وبجانب العروض المسرحية ينظم المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي للعمل الأول يتنافس فيها 186 نصاً، كما يقيم مسابقة للمقال النقدي، إلى جانب ورش تدريب في الإلقاء والتمثيل والإخراج والسينوغرافيا والإدارة المسرحية.


ويكرم المهرجان هذا العام سبعة ممثلين هم صلاح عبدالله ورياض الخولي وخالد الصاوي وأحمد فؤاد سليم ومحمد محمود ومحمد أبوداوود ورشدي الشامي وسامي عبدالحليم، إلى جانب مصممة الديكور نهى برادة والكاتب محمد السيد عيد.

 

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