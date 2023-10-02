الموت يفجع الفنانة سلمى المصري - صورة

الوكيل الإخباري - نعت الفنانة سلمى المصري و الفنانة مها المصري، ابن شقيقتهما وزوجته وأولادهما، بعدما كانتا أعلنتا في وقت سابق عن فقدهم في إعصار "دانيال" الذي وقع في مدينة درنة الليبية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف آلاف الضحايا والمفقودين.

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ونشرت سلمى المصري عبر "فيسبوك" صورتين، لابن شقيقتها الراحل فتح الله بن منصف بن طاهر وأولاده، وأرفقتهما بتعليق أعربت خلاله عن ألمها لرحيلهم، متمنية أن يمد الله العائلة بالصبر والسلوان.



وكتبت سلمى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما أخذ ولا راد لقضاء الله، الله يرحمكم ياغوالي يافتح الله يابن الغالية واحفادها الغاليين وفاتكم أوجعت قلوبنا، يا روحي ياسوسن الله يصبر قلبك وينزل السكينة والرضى عليك ياعمري وعلى قلب ابوهم".



وتمنت أن يمن الله بالصبر على شقيقتها، موجهة الشكر لكل من قدم لهم المساعدة والمواساة من أصدقاء وزملاء في مدينة "درنة".





فوشيا