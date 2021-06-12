الموت يُفجع الفنانة هيا عبد السلام

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام، وفاة والدها عبدالسلام مقبول أحمد الهادي، عن عمر ناهز 68 عاماً.

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وشاركت هيا الخبر الحزين مع متابعيها على "إنستغرام" مؤكدةً إلغاء العزاء نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وعقبت أنه سيتم تقبل العزاء عن طريق "الهاتف".



وحرص عدد من الفنانين على مواساة هيا في هذه المحنة الصعبة٬ من بينهم فرح الهادي، التي كتبت: "عظم الله أجركم والله يرحمه ويغفر له ويصبركم على فراقه".





أما الإعلامي حمد قلم، فعلق قائلاً: "عظم الله أجركم، الله يرحمه ويصبركم يا رب"، بينما كتبت الفنانة البحرينية هيفاء حسين: "لا حول ولا قوة إلا بالله، عظم الله أجركم حبيبتي والله يرحمه ويصبركم يا رب".



ومن النجوم أيضاً، الفنانة والإعلامية الإماراتية أمل محمد، والإعلامي علي النجم، ومناف عبدالله، وفهد باسم، وناصر عباس، وزينب العلي، ويوسف الغيث، ونوف السلطان.



المصدر - زهرة الخليج