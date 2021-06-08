ابنة الفنانة دوللي شاهين تثير ضجة بملامحها الجميلة .. صور

الوكيل الإخباري - في أجواء عائلية لطيفة، احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بيوم ميلاد ابنتها الوحيدة نور علوان، ووجّهت لها رسالة من القلب بهذه المناسبة، من خلال صفحتها على تطبيق "إنستغرام" .

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حيث نشرت صوراً من الحفل وعلّقت عليها: "حبيبة قلبي كبرت سنة، سنة ورا سنة وأنا أكتر أم محظوظة بالدنيا بهالملاك اللي في حياتي، أكتر قلب حنون بالعالم، وأذكى بنوتة بالدنيا، ورفيقة عمري وشريكة حياتي، ولو مهما كتبت مفيش كلام يوصفها أو يوصف عشقي ليها".





وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ولاحظوا التغيير الكبير في ملامح نور بعدما كبُرت وبات جمالها واضحاً بشعرها "الكيرلي" الطويل، وسُمرة بشرتها الناعمة، وانقسمت التعليقات بين من رأى أنها تشبه في بعض الملامح والدتها، ومن اعتبر أنها تشبه والدها ولا يمكن تشبيهها بدوللي لأنها تغيرت بعد عمليات التجميل.

يُذكر ان نور هي الابنة الوحيدة لدوللي شاهين من زوجها الثاني باخوس علوان الذي تزوجته عام 2009 وانفصلت عنه عام 2014.

المصدر - لبنان 24



