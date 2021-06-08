الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

بتكوين تهوي بسبب التشدد الأمريكي والصيني‎

مناطق في عراق الأمير .. بلا صرف صحي

انخفاض أسعار النفط عالميا

في ظل شح المياه .. مواسير تالفة في عدد من المناطق

أسعار الذهب الثلاثاء 8/6/2021

متسولة تحاول تقديم رشوة لعدم ضبطها بعمان

المياه: ناقل البحرين انتهى بسبب عدم الاتفاق بين أطراف المشروع

مناشدة لتعيين جامعية متفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ' التربية'

كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

الزراعة تفتح باب استيراد الدواجن من الدول المسموح بها

الثلاثاء، 08-06-2021 10:49 ص

ابنة الفنانة دوللي شاهين تثير ضجة بملامحها الجميلة .. صور

al.watar-290820-1


الوكيل الإخباري - في أجواء عائلية لطيفة، احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بيوم ميلاد ابنتها الوحيدة نور علوان، ووجّهت لها رسالة من القلب بهذه المناسبة، من خلال صفحتها على تطبيق "إنستغرام" .

اضافة اعلان
 

حيث نشرت صوراً من الحفل وعلّقت عليها: "حبيبة قلبي كبرت سنة، سنة ورا سنة وأنا أكتر أم محظوظة بالدنيا بهالملاك اللي في حياتي، أكتر قلب حنون بالعالم، وأذكى بنوتة بالدنيا، ورفيقة عمري وشريكة حياتي، ولو مهما كتبت مفيش كلام يوصفها أو يوصف عشقي ليها".

 


 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ولاحظوا التغيير الكبير في ملامح نور بعدما كبُرت وبات جمالها واضحاً بشعرها "الكيرلي" الطويل، وسُمرة بشرتها الناعمة، وانقسمت التعليقات بين من رأى أنها تشبه في بعض الملامح والدتها، ومن اعتبر أنها تشبه والدها ولا يمكن تشبيهها بدوللي لأنها تغيرت بعد عمليات التجميل.

 

يُذكر ان نور هي الابنة الوحيدة لدوللي شاهين من زوجها الثاني باخوس علوان الذي تزوجته عام 2009 وانفصلت عنه عام 2014.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e5b10bd94539b0d38cafdd276803c2a5

سعودي يفاجئ أصالة على المسرح ويجبرها على التوقف - فيديو

باسم-رزق

باسم رزق يعبر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني

36d2e087-190f-4e34-a851-c31f406b9dd8

هنا الزاهد تدعم محاربات السرطان .. صور

رمضان

محمد رمضان يثير الجدل بظهور جديد - صور

the-haircut-jennifer-aniston-regrets-the-most-isnt-what-you-think

جينيفر انيستون تشارك متابعيها تصميمها المفضل في friends

الإعلامية-جيسيكا-عازار

نادين نجيم تشارك جيسيكا فرحتها بحفل وداع العزوبية - صور و فيديو

أخبار متعلقة
باسم-رزق

باسم رزق يعبر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني

the-haircut-jennifer-aniston-regrets-the-most-isnt-what-you-think

جينيفر انيستون تشارك متابعيها تصميمها المفضل في friends

الإعلامية-جيسيكا-عازار

نادين نجيم تشارك جيسيكا فرحتها بحفل وداع العزوبية - صور و فيديو

7fbeaa32-9a89-4f8d-9684-ac5b2bab1f20

بريتني سبيرز تشارك هوايتها المفضلة

Actress-Yasmin-Abd-Elaziz

أخفت ملامحها .. ياسمين عبد العزيز تحصد أكثر من مليون مشاهدة من فيديو تخرج ابنتها

e03e5d1e-830f-4bda-8f16-160a5f977ebc

ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تثير ضجة بجمالها .. صورة