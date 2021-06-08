جينيفر انيستون تشارك متابعيها تصميمها المفضل في friends

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون عن أكثر تصميم ملابس مفضَّل لشخصيتها في مسلسل Friends على مدار أجزائه.

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ونشرت أنيستون ملصقا عبر حسابها الرسمي بإنستغرام يضم عدة صور لنفس تصميم الملابس بألوان مختلفة، وعلقت عليه بعلامات الحب والإعجاب، وحملت الصور مشاهدها وهي ترتدي ملابس برقبة مرتفعة مع عدم وجود أكمام، ولم تفوت التقارير الفنية هذا الملصق، إذا علقت بأن أنيستون تعيش أفضل أوقاتها مع جمهورها في الوقت الحالي، وأن تصميم الملابس الذي نشرته بصفحتها يُعد المفضل لشخصية راشيل جرين، التي تلعبه ضمن أحداث المسلسل .

المصدر - لبنان 24