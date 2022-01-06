الموت يفجع الفنان حمدي الميرغني

الوكيل الإخباري - أعلنت نجمة "مسرح مصر" سارة درزاوي وفاة والد زميلتها إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني نجم "مسرح مصر"، الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي.



وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي... والد أخواتي إسراء عبد الفتاح ونورهان وزينة... وحما أخويا حمدي الميرغني". وأضافت: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته... هتوحشنا يا عمو محمد... كان من أطيب وأكرم الناس... ربنا يصبّر كل أحبابه".

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