الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

الوكيل الاخباري - فجع الفنان كاظم الساهر بوفاة صديقه وعضو فرقته الموسيقية، الفنان محمود شاكر، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس، عن عمر ناهز ال 59 عاما.

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وحرص النجم العراقي على نعي صديقه وأحد فريق “الكورال” المرافق له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات أنستغرام، حيث نشر صورة الراحل، أرفقها بتعليق جاء فيه “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ محمود شاكر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.



وتفاعل عدد كبير من أصدقاء ومتابعي الفنان كاظم الساهر مع خبر وفاة محمود شاكر، من ضمنهم الفنانة المغربية أسماء لمنور التي علقت قائلة “الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقد فنانا موهوبا ورجلا طيبا مافارقته الابتسامة والمحبة للكل، الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.



جدير بالذكر أن محمود شاكر هو أحد أعضاء فريق الكورال الخاص بالفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر، وقد كانت بدايته من خلال أداء الأغاني الطربية، وله العديد من الأغاني الخاصة به، أشهرها “ولو كلمن قسمته”.

لوسيت أنفو بالعربي