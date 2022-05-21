السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار النفط تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وبرنت عند 112.55 دولار للبرميل

الأردن وألمانيا يستضيفان المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى للطاقة المستدامة

بايدن: التحالف بين واشنطن وسيول يعمل على ردع كوريا الشمالية

القواسمي: أسعار الألبسة ستبقى مستقرة بحال تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية للتخمين

اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن 250 مليون دولار محتجزة لدى أحد مصارفه

الأشغال تحذر من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية

14 إصابة إثر حادثي تصادم بين 13 مركبة في إربد

ارتفاع سعر الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار يثير ضجة في مواقع التواصل

لبنان: لا توجد إصابات بجدري القردة في البلاد

ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا اليوم

السبت، 21-05-2022 10:55 ص

الموت يفجع بطل مسلسل باب الحارة -صورة

2567229694


الوكيل الإخباري-فجع الممثل القدير فايز قزق بوفاة شقيقه يوم أمس الجمعة الممثل السوري ومصمم الديكور محمد وحيد قزق .

اضافة اعلان

 

وتوفي  محمد قزق عن عمر يناهز ٦٣ عاماً بعد صراع مع المرض حيث شكل رحيله حالة من الحزن في الوسط الفني.

 

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وكتبت :" فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بخالص العزاء بوفاة مصمم الديكور الفنان محمد وحيد قزق وهو شقيق الفنان القدير فايز قزق ووالد الفنانين وسيم ولوريس قزق..  إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وانتشرت صورة تجمع الفنان القدير فايز قزق مع شقيقه الراحل محمد وحيد قزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .


 








 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211127-1638023210124-original

محمد حماقي يغني في جدة 25 ايار

المغرب

وفاة الفنانة المغربية سكينة الصفدي

1

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

ذ

عادل إمام ينعى سمير صبري: مع السلامة يا صديقي

زززز

وفاة الفنان الجزائري القدير أحمد بن عيسى

سمير

مصدر يكشف اللحظات الأخيرة لـ الفنان سمير صبري قبل وفاته

أخبار متعلقة
509201707170415311531

الموت يفجع الفنان ضياء عبد الخالق