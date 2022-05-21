الموت يفجع بطل مسلسل باب الحارة -صورة

الوكيل الإخباري-فجع الممثل القدير فايز قزق بوفاة شقيقه يوم أمس الجمعة الممثل السوري ومصمم الديكور محمد وحيد قزق .

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وتوفي محمد قزق عن عمر يناهز ٦٣ عاماً بعد صراع مع المرض حيث شكل رحيله حالة من الحزن في الوسط الفني.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وكتبت :" فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بخالص العزاء بوفاة مصمم الديكور الفنان محمد وحيد قزق وهو شقيق الفنان القدير فايز قزق ووالد الفنانين وسيم ولوريس قزق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانتشرت صورة تجمع الفنان القدير فايز قزق مع شقيقه الراحل محمد وحيد قزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

















