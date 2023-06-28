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الأربعاء، 28-06-2023 11:25 م

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية مروة الأزلي عن وفاة والدتها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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وكتبت مروة الأزلي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، والدتي سامية محمد علي، ناظرة مدرسة لوراين الثانوية بنات سابقًا بالإسكندرية، بعد صراع شديد لسنتين ونصف مع مرض السرطان".

وكانت مروة الأزلي كشفت تعرض والدتها لغيبوبة، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع Instgram وعلقت قائلة: "اللهم إن والدتي في غيبوبة بين يديك، فاللهم يا مبرئ الإنسان من السقم، اللهم اشفِ أمي من الداء، واكشف لها الدواء، اللهم اجعل جسدها صابرًا على البلاء اللهم أنت أعلم بحالها مني ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء، اللهم احفظها بعينك التي ﻻ تنام وأطل في عمرها ومتّعها بالصحة والعافية يا رب".

يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلي مسلسل "جميلة" بطولة: ريهام حجاج، أحمد وفيق، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.


مسلسل "جميلة" جاء في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

 

في الفن

 




 

 


 

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