الموعد الجديد لطرح مسلسل " تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم

الوكيل الإخباري-طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" المنتظر عرضه خلال شهر آب المقبل البوستر الرسمي.



ويظهر بطلي الفيلم دنيا سمير غانم وهشام ماجد، بدور زوجين، حيث يبدو على العروس سعادتها بالزواج، بينما يقف العريس تحت تهديد السلاح وهو مجبر على تلك الخطوة.

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وكان قد تأجل عرض فيلم "تسليم أهالي" لمدة عام نظراً للظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم، عقب وفاة والديها الممثلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما إبتداء من يوم 4 آب وهو من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، بيومي فؤاد، ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.





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