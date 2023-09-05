" امي يا وطن الدفء" .. ايمن زيدان يحتفل بيوم ميلاد والدته بظهور نادر - صورة

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.



وفي التفاصيل، نشر أيمن على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورة نادرة تجمعه بوالدته، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن حبه العميق لها، متمنيًا لها السعادة الدائمة.



وكتب الفنان السوري: "أمي يا وطن الدفء الذي يدّثرني كلما عضني صقيع هذا العالم الموحش، يا نجمة ضوء تطرد العتمة من أزقة حياتي الوعرة، كل عام وأنتِ كل الدنيا".



وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين تمنوا لها العمر المديد، وجاء ضمن التعليقات: "طولة العمر والصحة الك ولها"، "ربي يخليكن لبعض بالصحة والعافية"، "الله يخليلك ياها وإن شاء الله العمر كله".



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