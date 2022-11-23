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الأربعاء، 23-11-2022 10:11 ص

انسحاب غادة عادل من فيلم "غروب الماميز" بشكل مفاجئ

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الوكيل الإخباري-قررت الفنانة المصرية، غادة عادل، الانسحاب من فيلم "غروب الماميز"، الذي كان يجمعها بالفنانة روبي.

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وجاء انسحاب غادة عادل بشكل مفاجئ، بعد بدء تصوير العمل.
وتم تداول أخبار عن تحرير منتج الفيلم محضراً ضد غادة عادل، لتغيبها عن التصوير دون إنذار مسبق؛ وهو ما نفاه في تصريحات تلفزيونية.


وأضاف منتج فيلم "غروب الماميز" أنه لا يعلم حتى الآن السبب الرئيسي وراء انسحاب غادة عادل، مؤكداً أنها بالطبع لديها وجهة نظر لعدم استكمال العمل.


وأوضح منتج الفيلم، قائلاً: "غادة عادل كانت شايفة إنها كبيرة على الدور وعندها حق، لكن مقالتش كدة من الأول".


فيلم "غروب الماميز" ينتمي لنوعية الكوميديا الخفيفة، ويطرح موضوع الضغوط التي تتعرض لها الأمهات، بسبب وجود الأطفال في المدرسة، وحياتهن اليومية.


وتدور قصة فيلم "غروب الماميز" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجمع الغروب عبر تطبيق "واتساب" خاص بالمدرسة، 3 أمهات من 3 طبقات اجتماعية مختلفة، وتعاني "مريم" و"نادية" علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا الأم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط، وتتوالى الأحداث، والفيلم من ﺗﺄليف الكاتب إيهاب بليبل.


ويشارك في بطولة "غروب الماميز"، كل من روبي، يسرا اللوزي، التي حلت مكان غادة عادل، ودارين حداد، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وغادة عبدالعال، ومن إخراج عمرو صلاح.

 

زهرة الخيلج

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