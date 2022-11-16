"أبو نسب" .. عمل جديد للفنان محمد امام

الوكيل الإخباري-بدأ الممثل والمخرج المصري محمد إمام الاستعدادات لفيلمه الجديد "أبو نسب" الذي يجمعه بشقيقه المخرج رامي إمام بعد غياب سنوات.

اضافة اعلان



من المقرر ان ينطلق تصوير الفيلم في نهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري وتقوم الشركة المنتجة بالتعاقد مع الممثلين بالاضافة الى اختيار البطلة التي ستقف امام محمد إمام بطل العمل.



وحقق الممثل محمد إمام ايرادات مهمة بآخر فيلم عرض له في الصالات وهو فيلم "عمهم" الذي حقق 56 مليون جنيه، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتي، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة، وعدد كبير من الممثلين.





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة