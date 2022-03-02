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الأربعاء، 02-03-2022 01:55 م

انهيار لطيفة التونسية وبكائها على الهواء

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الوكيل الإخباري - إنهارت الفنانة التونسية لطيفة بالبكاء، أثناء حديثها عن والدها الراحل، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج AB talks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

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وتوفي والد لطيفة عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً، وقالت وهي تبكي: "والدي فقد أصابع يديه في الحرب، اشترى شاحنة وكان ينقل الجنود التونسيين لمحاربة الفرنسيين، كان رجلاً عظيماًن وتوفي وأنا في عمر 13 عاماً ودائماً أتذكره بملابس الجيش.. لسنوات طويلة لم استوعب أنه توفي وكنت عندما أسافر أفكر أنني سأعود وأجده.. فخورة بأبي وفخورة بأشقائي الـ 5 هم شرفاء وطوال الوقت يقفون جنبي".

 

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