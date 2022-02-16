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الأربعاء، 16-02-2022 04:09 م

هكذا احتفلت لطيفة التونسية بعيد ميلادها - صورة

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها المتابع لحسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور وثقت بها احتفالها بعيد ميلادها الـ61 والذي جاء على طريقتها الخاصة، إذ أطلت في "لايف" مع محبيها ومتابعيها من خلال حسابها في "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوري"، تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلادها.

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وتلقت لطيفة، الكثير من المعايدات من جانب محبيها وزملائها في الوسط الفني، ثم نشرت لطيفة، مجموعة من الصور الجديدة التي وثقت فيها لحظات احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت مع قالب الحلوى وبالقرب منها بعض الهدايا والورود.

 

وعلقت لطيفة، التي بدت وكأنها لم تتخطى الستين من عمرها، وهي في قمة تألقها وسعادتها، حيث عبرت عن حبها الكبير لجمهورها فقالت: "كنت سعيدة جداً باللايف معاكم كل سنة وانتوا معايا وكل عيد حب وانتو طيبين.. عيد حب سعيد".


 

لبنان 24 

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