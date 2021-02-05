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الجمعة، 05-02-2021 07:37 م

انهيار والدة حلا الترك بعد تصريحات ابنتها الصادمة في المحكمة.. شاهد

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الوكيل الإخباري _ شاركت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اعربت من خلاله عن صدمتها من ابنتها وما أدلت به من تصريحات في المحكمة.وذلك بعد زيارة حلا لأمها منذ أسبوعين .

وقالت السابر أنه لايوجد أمل،حيث أنها لم تستطع تصديق الذي جرى،خصوصاً أن حلا قبّلتها مؤخراً وقالت لها :”يا ماما انا مستحيل أأذيكي”

بينما قالت السابر وهي تبكي : “اللي صدمني إنه اليوم تقول أنا أبي حصانة.. حصانة من منو؟ حصانة من أمها؟”


وأكملت:”أنا حتى المشكلة إني لما قلت بدي أجمعلها المبلغ حتى ما عطوني موافقة إنو أنا أجمع المبلغ. يعني الناس أديش الناس حابة تساعدني وتعطيني بس ما عطوني موافقة أمنية إن أجمع المبلغ وأعطيه إياها وأفتك من هالموضوع”.

فيما عبرت عن صدمتها من كل الذي يجري،وقالت:” حتى لو كان الموقف يديني أو إنو يصير أي شيء سواء كان زين أو مش كويس. بالنهاية في شيء لازم يصير عشان الواحد يعرف شنو مصيره”.

واستغربت قائلة: “كيف لأمْ مرت في ظرف وكانت قاعدة تصرف على ولادها وتدبر أمورها وتدبر أمور أولادها تدان”.

يذكر أن حلا الترك قد رفعت دعوى قضائية ضدّ والدتها بتهمة سرقة 200 ألف دينار والحكم عليها بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، بحسب قول والدتها.فيما أكدت حلا أنها لا علاقة لها بالموضوع، وأنها تحب والدتها وتتمنى لها الخير.

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المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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