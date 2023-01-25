اول رد لـ سامر المصري على تصرف انغام في Joy Awards

الوكيل الإخباري - ضجة واسعة خلقتها الفنانة المصرية انغام، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما فعلته على مسرح Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض، اذ تعرضت لهجوم حاد من قبل الجمهور الذي وصف تصرفها بـ"المعيب"، خصوصا تجاه كل من الممثلين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت.

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وبعد ان التزم سامر المصري الصمت لايام عقب الحادثة، فاجأ متابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد ان نشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة، ارفقها بتعليق: "برد ولا ما برد"، طالبا بالمقابل تدخّل الجمهور ومساعدته بحسم قراره.



وكانت أنغام حصدت جائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، حيث سلمها الجائزة كل من الممثل السوري سامر المصري والممثلة السورية ديما قندلفت، إلا أن عند صعود أنغام الى المسرح، قالت أمام الجميع: "كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي بس مش مشكلة".

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