صابر الرباعي يتحدث عن المرة الأولى التي استمع فيها لصوت النجمة أنغام

الوكيل الإخباري-خلال الجزء الثاني من لقاء الفنان صابر الرباعي مع الفنانة الكبيرة أنغام في برنامجها الذي يحمل اسمها وتقدمه على قناة dmc، وجَّهت الأخيرة سؤالاً له حول أول صوت نسائي لفت انتباهه؟ ليجيب: "أنتِ"، وحكى عن المرة الأولى التي استمع فيها إلى صوت أنغام، قائلاً: "كنت في رحلة وواحد كان بيسمع أغنية لكِ، كنتي صغيرة وقتها، لذلك أول صوت نسائي معاصر من جيلي لفت نظري هو صوتك".



وأضاف: "أما من الأجيال القديمة، السيدة أم كلثوم ووردة وليلى مراد، كل واحدة عندها شخصية خاصة، أم كلثوم شخصيتها على المسرح (معندهاش ياما ارحميني)".



كما تحدثت أنغام عن أغنية "أجمل نساء الدنيا" قائلة: "فيها منطقة في اللحن كأنها مرسومة عليك" بينما رد الرباعي: "تفاصيلها مش عادية، بقول إني غنيت أغنية كلاسيكية غربية عبقرية، كاملة متكاملة، وأشبعت نهمي بالغناء، من الأغاني اللي ثبتت اسم صابر في الوطن العربي".

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