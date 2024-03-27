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الأربعاء، 27-03-2024 03:16 م

بأمر القضاء.. وقف إعلان 'دقوا الشماسي'

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية المصرية مساء أمس الثلاثاء، قراراً بوقف الإعلان الذي يتضمن أغنية "دقوا الشماسي"، الذي اعتبرته أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، تشويها لصورته.

وتضمن قرار المحكمة ندب خبير في الملكية الفكرية للاطلاع على "الفلاشة" المرفقة بالأوراق ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ إلى مقري الشركتين صاحبتي الإعلان للحصول على نسخة منه مع بيان إذا كان هناك تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.

اضافة اعلان


ولجأت أسرة الراحل عبدالحليم حافظ إلى القضاء للحفاظ على تراثه، بعدما أثار إعلان منتجع سياحي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في  الأيام الماضية، بتضمين أغنية "دقوا الشماسي"  من فيلم "أبي فوق الشجرة" في 1969.


وأكدت الشركة المسؤولة عن الإعلان حصولها على تصريح الجهات المسؤولة لإعادة استخدام لحن الأغنية في إعلان ترويجي، بصوت ملك الحسيني.

 

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