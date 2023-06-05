الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يستعرض العلاقات الأردنية الهنغارية خلال جلسة حوارية

الكرملين: "أوبك+" مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

تحطّم زجاج مركبة إثر انفجار علبة معطر جو في الكرك - صور

مؤسس تشات جي بي تي يلتقي رواد أعمال في عمّان اليوم

استقرار أسهم أوروبا والأعين تتجه صوب المركزي الأوروبي

الضمان للعاملين في المهن الخطرة: تحققوا من انطباق الشروط قبل الاستقالة

الذهب عالمياً يتراجع رغم توقعات وقف رفع الفائدة

العقبة تستقبل باخرة سياحية تحمل 2428 سائحا

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6%

الإثنين، 05-06-2023 12:37 م

بحضور وزراء ..الجسمي يفتتح الحفل على انغام "يابيرقنا العالي" -فيديو

Fx2VtkmXoAUpcej


الوكيل الإخباري- افتتح الفنان الاماراتي حسين الجسمي احتفاله امس  الذي اقامه بالمدرج الروماني احتفالاً بزفاف سمو ولي العهد على الأميرة رجوة آل سيف على انغام الأغنية الأردنية " يابيرقنا العالي " قائلاً :" جئت اليوم ومعي محبة كل إماراتي وعربي، مهنئاً جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بزفاف أمير القلوب، وأتشرف بالغناء في ديرتنا الهاشمية"

اضافة اعلان

 

وحضر الحفل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإماراتية بعمان، هاني بن هويدن، وعدد من المسؤولين الأردنيين .

 

اضافة الى الجمهور الغفير، الذي ملأ جنبات المدرج الروماني، طرباً على صوت الفنان الإماراتي الذي قدم تنويعات كبيرة من أبرز أعماله الغنائية الشهيرة وعلقوا معبرين عن شكرهم وفرحتهم بالحفل  :" الفنان اللطيف جدا حسين الجسمي شكرا من القلب على الأمسية الرائعة، اطربتنا و فرحتنا وفرحة معنا في فرح الأردن، فعلًا ليلة ولا اروع، دامت الأفراح عامرة في وطنا الغالي  " 


وكان قد توقع رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق العربيات حضور نحو 5 آلاف شخص للحفل .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AA1ar1ij

بسمة بوسيل تهدد بالقضاء !

333675759_722327216006800_2754598891526985100_n

قبل أيام من زفافها .. والدة ماريتا حلاني تنشر فيديو مؤثر

_126980701__126974888_gettyimages-84572339

تطورات قضية أنجيلينا جولي وبراد بيت

5032120

محمد رمضان : هذا اجمل شيء في جعفر العمدة !

439905_0

شاهد : محمد حماقي يدعم طفلة مصابة بمتلازمة داون بجدة

77def01193

والد حسام حبيب يهاجم شيرين : زوجته الأولى أفضل !

أخبار متعلقة
8888888888888

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

99a2204552f13368abbcf8d13ffd7673

"قمر حزيران" .. ملحم زين يكشف عن اغنية بمناسبة زفاف ولي العهد

149023

راغب علامة: حضّرت أغنية لزفاف الأمير الحسين وسأغنيها غداً - فيديو

245581Image1

فيديو .. ماريتا الحلاني تتحضر لحفل زفافها

77777777

لقطات من حفل زفاف اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع في دبي -فيديو