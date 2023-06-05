بحضور وزراء ..الجسمي يفتتح الحفل على انغام "يابيرقنا العالي" -فيديو

الوكيل الإخباري- افتتح الفنان الاماراتي حسين الجسمي احتفاله امس الذي اقامه بالمدرج الروماني احتفالاً بزفاف سمو ولي العهد على الأميرة رجوة آل سيف على انغام الأغنية الأردنية " يابيرقنا العالي " قائلاً :" جئت اليوم ومعي محبة كل إماراتي وعربي، مهنئاً جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بزفاف أمير القلوب، وأتشرف بالغناء في ديرتنا الهاشمية"

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وحضر الحفل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإماراتية بعمان، هاني بن هويدن، وعدد من المسؤولين الأردنيين .

اضافة الى الجمهور الغفير، الذي ملأ جنبات المدرج الروماني، طرباً على صوت الفنان الإماراتي الذي قدم تنويعات كبيرة من أبرز أعماله الغنائية الشهيرة وعلقوا معبرين عن شكرهم وفرحتهم بالحفل :" الفنان اللطيف جدا حسين الجسمي شكرا من القلب على الأمسية الرائعة، اطربتنا و فرحتنا وفرحة معنا في فرح الأردن، فعلًا ليلة ولا اروع، دامت الأفراح عامرة في وطنا الغالي "



وكان قد توقع رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق العربيات حضور نحو 5 آلاف شخص للحفل .