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الثلاثاء، 30-05-2023 02:52 م

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

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الوكيل الإخباري- عبر الفنان تامر حسني عن حبه وشكره للشعب الأردني بعد احياءه حفل غنائي أمس في ستاد عمان الدولي احتفالاً بقرب زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف ، قائلاً :" كل الشكر و التقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم و ترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي  " 

وشارك الفنان لقطات من الحفل أمس عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل ، وعلق :" كل الشرف ان افتتح هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الاردن و الآنسه رچوه آل سيف ، كل التمنيات القلبية بالتوفيق و السلام و رعاية الرحمن  "

وتابع الفنان كاشفاً عن امنية له منذ الصغر تحققت بحفل أمس :" بالتأكيد سعيد و فخور كل الفخر ان يأتي يوم و اكون سبب و لو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الاردن كرمز للمحبة بين الدولتين في مناسبة رسمية عظيمة زي دي ، كان احد احلامي اللي حلمتها من صغري ( الحمدلله ) "

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