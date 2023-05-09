لقطات من حفل زفاف اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع في دبي -فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل امس الثلاثاء اليوتيوبر السوري ونشطاء مواقع التواصل غيث مروان و سارة الورع بزفافهما في دبي، وذلك بحضور أهل العروسين وأصدقائهم وعدد من المشاهير.

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وعلى أنغام أغنية " طلوا عينيها" لـ نادر الأتات قام والد سارة بتسليمها إلى عريسها غيث، حيث قامت سارة بتقبيل يد والدها ثم راحت ترقص مع غيث والابتسامة لا تفارق وجهها.

وشارك غيث مروان مقطع فيديو بحسابه الخاص على " انستجرام " بنهاية الحفل للقطات من حفل الزفاف معلقاً عليه :"للأبد "



