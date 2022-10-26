الأربعاء 26-10-2022
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رابطة كتاب إربد تحتفي بالدكتور الرباعي
مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي
نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس
مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني
أخبار الشركات
أخبار الشركات
للعام الثاني على التوالي حزمة إنترنت من زين دعماً لمؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي
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كورونا
كورونا
بحث جديد يكتشف أسباباً رئيسية وراء حالات كورونا طويلة الأمد