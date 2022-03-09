براءة أوزجان دينيز من هذه التهمة في حق طليقته

الوكيل الإخباري - مايزال الفنان التركي أوزجان دينيز يعيش فصولاً من الاتهامات المتبادلة مع طليقته ووالدة طفله الوحيد، فايزة أكتان، وآخرها قيام الأخيرة باتهامه بأنه ضربها عام 2017، أثناء وجودهما في ألمانيا قبل زواجهما.

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وبهذا الخصوص، أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول قراراً يقضي ببراءة نجم "عروس إسطنبول" من التهمة الموجهة إليه، لأن فايزة لم تقم بتقديم الشكوى في غضون 6 أشهر من الحادثة، ما أسقط حقها في ذلك.



كما تم إسقاط الشكوى لسببٍ آخر، هو عدم حصول المحكمة على أي دليل قاطع ومقنع، يشير إلى أن النجم التركي ارتكب تلك الجريمة.



وكانت أكتان قد طالبت في شكواها بحبس والد طفلها، بسبب اعتدائه عليها لمدةٍ تصل إلى أكثر من سنة وستة أشهر.



ويعيش الممثل التركي خلافاتٍ كثيرة مع فايزة، منذ إعلانه انفصاله عنها، حيث سبق هذه الشكوى قيام فايزة بالاعتداء عليه أمام منزلها.



وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذاً من كاميرا مراقبة، ظهر فيه الممثل التركي وهو يتلقى الصفعات من طليقته.

زهرة الخليج

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