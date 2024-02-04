براد بيت يفوز بأحدث جولة من المعركة القانونية مع أنجلينا جولي

الوكيل الإخباري - تمكن النجم براد بيت من الفوز بأحدث جولة في معركته القانونية الملحمية ضد طليقته أنجلينا جولي، بشأن مزرعة الكرم الفرنسية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.



ووقف بيت البالغ من العمر 60 عاماً أمام المحكمة في كاليفورنيا ولوكسمبورغ بشأن مزرعة "شاتو ميرافال"، مطالباً بالحصة الأكبر في المزرعة، بعد أن باعت جولي (48 عاماً) أسهمها إلى مالك الشركة الروسية العملاقة ستولي.

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نزاع على الملكية

وقبل زواجهما، اشترى الزوجان العقار معاً حيث يمتلك بيت 60% وجولي 40% من قيمة المزرعة، وبعد زواجهما أهدى بيت لجولي 10% إضافية، مما جعل حصص كل منهما تصل إلى 50% وظلت كذلك حتى انفصلا في عام 2016.



ثم باعت جولي أسهمها، لكن بيت جادل بأن صفقتها لم تكن صحيحة، وأنه لا يزال يملك الحق بالاحتفاظ بملكية 60% من المزرعة.



وقال مصدر مقرب من القضية لموقع بيج 6 "كان بيت يمتلك 60% وهي تمتلك 40%، وعندما تزوجا كان الاتفاق أن تحصل جولي على 10% إضافية مقابل يورو واحد، ليتقاسما الملكية بالمناصفة".

حكم لصالح بيت

وظل بيت يجادل في المحكمة بأن موافقة الزوجين حينها على نسبة الـ 10% الإضافية لجولي كانت رمزية وغير قانونية، وعليه استعادة هذه النسبة.



وفي أحدث جلسة في القضية، قضت محكمة لوكسمبورغ بأن نسبة الـ 10% تعود إلى بيت في الوقت الحالي حتى صدور حكم نهائي.



وقال مصدر مطلع إن هذا الحكم بمثابة ضمان وليس قراراً نهائياً.



وأضاف المصدر "في الوقت الحالي، تبقى نسبة الملكية 60/40 لصالح بيت، مما يعني أنه يحتفظ بالسيطرة على المزرعة حتى عام آخر على الأرجح، أو أكثر، مع استمرار المعركة القانونية".

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